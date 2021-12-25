В Киевской и Карпатах прогнозируют первый уровень опасности, то есть желтый. Такую погоду прогнозируют 25 декабря.

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В Карпатах и ​​Киевской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупредили, что в Карапатах и ​​Киевской области будет сильный ветер – до 15 – 20 метров в секунду. Также предупредили, что:

ориентировочно с 9 утра до конца суток 25 декабря в Киеве и области будут сильные порывы ветра;

в Карпатах прогнозируют снег и метель.

Синоптики предупредили также, что в связи со снегопадами и вьюгами 24 – 27 декабря в Карпатах будет значительная снеголавинная опасность – 3 уровень. Кроме того, по данным синоптиков, сильная снеголавинная опасность (3 уровень) будет:

25 – 26 декабря – в горах Ивано-Франковской, Львовской, а также в высокогорье Закарпатской областей;

26 декабря – в горах Черновицкой области.

Последние новости о погоде в Украине

25 декабря, к Рождеству, погода в Украине сменит курс на потепление. В частности, в большинстве областей днем ​​обещают плюсовую температуру.

24 декабря на горе Поп Иван Черногорский была мощная метель. Видимость на вершине была всего до 30 метров, температура воздуха – -11 градусов.

Кстати, 23 декабря из-за разницы между температурами воды и воздуха в Одессе парило море. Это можно было увидеть фактически из любой точки города, где виднеется море.

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