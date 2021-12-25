На Київщині та у Карпатах прогнозують перший рівень небезпечності, тобто жовтий. Таку погоду прогнозують 25 грудня.

До теми Карпати накрила хуртовина: яка зараз ситуація в горах

У Карпатах та на Київщині оголосили штормове попередження

Рятувальники попередили, що у Карапатах та на Київщині буде сильний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду. Також попередили, що:

  • орієнтовно з 9 ранку й до кінця доби 25 грудня у Києві та області будуть сильні пориви вітру;
  • у Карпатах прогнозують сніг та хуртовину.

Синоптики попередили також, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 – 27 грудня в Карпатах буде значна сніголавинна небезпека – аж 3 рівень. Окрім того, за даними синоптиків, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) буде:

  • 25 – 26 грудня – у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, а також у високогір'ї Закарпатської областей;
  • 26 грудня – у горах Чернівецької області.

Останні новини про погоду в Україні

У Туреччині негода: ураганний вітер повалив годинникову вежу – дивіться відео