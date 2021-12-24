Станом на 11:10 на горі температура повітря становила -11 градусів. Сонце заховалося під щільним шаром хмар.
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Також там було доволі вітряно. Його пориви сягали 10 – 13 метрів на секунду. Сніг та хуртовина додавала особливої містичної атмосфери будівлі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Хуртовина на горі Піп Іван Чорногірський / Фото з фейсбуку пошуково-рятувального посту
Яка зараз ситуація в горах
Як розповіли рятувальники ДСНС з посиланнями на данні Укргідрометцентру, 24 грудня у Карпатах прогнозують значний сніг, а також шквальні пориви вітру до 20 – 25 метрів на секунду. Через хуртовини навіть оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).
Загалом погода в Україні у п'ятницю, 24 грудня, буде різноманітною. У деяких регіонах прогнозують лиш морози, в інших вдень – плюсову температуру. Також всі області накриють опади. На дорогах країни протягом 24 грудня буде ожеледиця. Тож водіїв закликають бути обережними та уважними.
Як поводитися водіям під час ожеледиці
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
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Повний текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:
Станом на 11:10 24.12.2021 на горіПіп Іван Чорногірський температура повітря -11 градусів, вітер південний, південно-західній 10 – 13 метрів на секунду, хмарно. Видимість до 30 метрів. Хуртовина.