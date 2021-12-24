Станом на 11:10 на горі температура повітря становила -11 градусів. Сонце заховалося під щільним шаром хмар.

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Також там було доволі вітряно. Його пориви сягали 10 – 13 метрів на секунду. Сніг та хуртовина додавала особливої містичної атмосфери будівлі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.



Хуртовина на горі Піп Іван Чорногірський / Фото з фейсбуку пошуково-рятувального посту

Яка зараз ситуація в горах

Як розповіли рятувальники ДСНС з посиланнями на данні Укргідрометцентру, 24 грудня у Карпатах прогнозують значний сніг, а також шквальні пориви вітру до 20 – 25 метрів на секунду. Через хуртовини навіть оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Загалом погода в Україні у п'ятницю, 24 грудня, буде різноманітною. У деяких регіонах прогнозують лиш морози, в інших вдень – плюсову температуру. Також всі області накриють опади. На дорогах країни протягом 24 грудня буде ожеледиця. Тож водіїв закликають бути обережними та уважними.

Як поводитися водіям під час ожеледиці

Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.

між транспортом. Перенесіть поїздку на світлу пору доби. Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.

Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.

Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.

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Повний текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Станом на 11:10 24.12.2021 на горіПіп Іван Чорногірський температура повітря -11 градусів, вітер південний, південно-західній 10 – 13 метрів на секунду, хмарно. Видимість до 30 метрів. Хуртовина.