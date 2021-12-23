Найтепліше завтра буде на Заході. Вдень там очікують близько +2...+4 градуси, вночі – -6...-8. Крім того, у регіонах йтиме дощ зі снігом.
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Які області засипить снігом
В усіх регіонах, крім західних, триматиметься низька температура повітря. На Півдні – 0...+2, у Центрі – -1...+1, на Півночі – -1...-3. У Києві вдень 0...-2, а вночі – -10...-12. У столиці теж буде мокрий сніг.
Найхолоднішу ситуацію прогнозують на Сході. Наприклад, у Луганській області – -3...-5, у Харківській – -2...-4. Вночі регіони охоплять сильні морози – аж до -18 градусів.
Ба більше, у п'ятницю в Україні не буде жодного регіону, де б не падав сніг.
Ожеледиця на дорогах
Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що через помірне потепління на дорогах залишиться ожеледиця, а опади спричинять снігову кашу. Відтак ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. Також можливе налипання мокрого снігу.
Крім того, за словами синоптикині, із фронтами примчиться сильний південно-західний вітер.
Погода у містах України 23 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +"...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – -2...-4
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -3...-5
Харків – -2...-4
Київ – 0...-2
Погода на 24 грудня / Фото Укргідрометцентру