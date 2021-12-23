Теплее всего завтра будет на Западе. Днем там ожидается около +2...+4 градуса, ночью – -6...-8. Кроме того, в регионах будет идти дождь со снегом.
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Какие области засыпает снегом
Во всех регионах, кроме западных, будет держаться низкая температура воздуха. На Юге – 0…+2, в Центре – -1…+1, на Севере – -1…-3. В Киеве днем 0...-2, а ночью – -10...-12. В столице тоже будет мокрый снег.
Холодную ситуацию прогнозируют на Востоке. К примеру, в Луганской области - -3...-5, в Харьковской - -2...-4. Ночью регионы охватят сильные морозы – до -18 градусов.
Более того, в пятницу в Украине не будет ни одного региона, где бы ни падал снег.
Гололед на дорогах
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что из-за умеренного потепления на дорогах образуется гололед, а осадки повлекут за собой снежную кашу. Следовательно, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. Также возможно налипание мокрого снега.
Кроме того, по словам синоптика, с фронтами примчится сильный юго-западный ветер.
Погода в городах Украины 23 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +"...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...-3
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -2...-4
Луганск – -3...-5
Харьков – -2...-4
Киев – 0...-2
Погода на 24 декабря/ Фото Укргидрометцентру