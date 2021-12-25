За прогнозами синоптиків, у ніч на 26 грудня температура повітря впаде до -11...-13 градусів. Однак слизько на дорогах буде вже ввечері 25 грудня.

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У столиці очікують ожеледь

Влада Києва повідомляє, що комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.

Для очищення й обробки вулиць загалом підготували 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор",

– повідомили у КМДА.

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть приблизно 4 тисяч комунальників. За потреби готові залучити понад 150 одиниць спецтехніки.

Крім того, працюватимуть 80 одиниць техніки, а також працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

Водіїв просять не користуватися автівками

Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними автівками. Якщо ж уникнути їх неможливо, просять бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів закликають обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території.

Зверніть увагу! За інформацією Укргідрометцентру, вночі у столиці температура повітря опуститься до -13 градусів. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. Опадів не очікують.

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