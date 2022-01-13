В Киеве будут судить банду, которая похищала людей и требовала большие суммы у предпринимателей

Дело представителей двух преступных организаций, объединившихся в одну банду, направили в суд 13 января прокуроры Киева. Фигуранты производства подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в столице и области.

Следователи выяснили, что группировка была создана и действовала в течение 2020 года. В состав банды входили выходцы из кавказского региона.

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Всего преступная организация насчитывала 10 членов, которых скоро будут судить за совершение многих преступлений.

Похищали иностранцев и угрожали убийством

У злоумышленников нашли много доказательств их незаконной деятельности / Фото офиса Генерального прокурора

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники занимались требованием огромных сумм у иностранцев, как в Киеве, так и на территории области.

Во время задержания у членов группировки нашли большое количество огнестрельного и холодного оружия.

Кроме вымогательства, фигуранты производства незаконно угоняли автомобили, а также похищали украинцев и иностранцев.

Потерпевших пытали и угрожали им физической расправой.

У членов группировки было немало оружия / Фото офиса Генерального прокурора

Участникам банды инкриминируют создание преступной организации, незаконное лишение свободы, вымогательство в особо крупных размерах, а также незаконное завладение транспортными средствами.

Если фигурантов производства признают виновными, им грозит от 7 до 12 лет.