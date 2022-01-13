Слідчі з'ясували, що угруповання було створене та діяло впродовж 2020 року. До складу банди входили вихідці з кавказького регіону.

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Всього злочинна організація налічувала 10 членів, яких незабаром судитимуть за скоєння багатьох злочинів.

Викрадали іноземців та погрожували вбивством

у Києві судитимуть злочинне угруповання
У зловмисників знайшли багато доказів їх незаконної діяльності / Фото офісу Генерального прокурора

  • Як зазначили у прокуратурі, зловмисники займалися вимаганням величезних сум в іноземців як у Києві, так і на території області.
  • Під час затримання у членів угруповання знайшли чималу кількість вогнепальної та холодної зброї.
  • Крім вимагання, фігуранти провадження незаконно викрадали автівки, а також викрадали українців та іноземців.
  • Потерпілих катували та погрожували їм фізичною розправою.

у Києві судитимуть злочинне угруповання
Члени угруповання мали чимало зброї / Фото офісу Генерального прокурора

Учасникам банди інкримінують створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, вимагання в особливо великих розмірах, а також незаконне заволодіння транспортними засобами.

Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.