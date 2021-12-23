В Киеве будут судить иностранца, устроившего дебош с оружием в метро

В Киеве предстанет перед судом иностранец, который в сентябре избил в столичном метро женщину, а другим пассажирам угрожал оружием.

Инцидент произошел между станциями метро "Печерская" и "Кловская". Кроме рукоприкладства, злоумышленник еще и обругал потерпевшую женщину.

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Устроил разборки прямо в вагоне

Конфликт начался с того, что женщина сделала замечание пассажиру, который вел себя неадекватно.

В ответ он ударил ее в лицо и принялся размахивать пистолетом. В конце концов злоумышленник сбежал.

Потерпевшая сразу обратилась за помощью в полицию.

Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в течение суток задержали злоумышленника. Им оказался гражданин другой страны, 1989 года рождения. В арендованном доме фигуранта мы провели неотложный обыск и изъяли пистолет. Эксперты установили, что это – пневматическое оружие,

– рассказал заместитель начальника управления полиции в метрополитене Алексей Журавель.

Мужчине, который напал на пассажирку метро, грозит 7 лет лишения свободы / Фото полиции Киева

Наглеца могут посадить на 7 лет

В конце концов мужчине объявили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия для нанесения телесных повреждений. Его взяли под стражу и лишили права вносить залог.

Теперь агрессивному молодому человеку грозит 7 лет заключения. Следователи уже передали обвинительный акт и все материалы расследования в суд для рассмотрения дела по существу.