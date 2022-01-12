В Киеве будут судить мошенника, пытавшегося продать элитную квартиру умершей пенсионерки

40-летний житель Белой Церкви подозревается в незаконном завладении жильем умершей киевлянки. Злоумышленник пытался продать квартиру в центре столицы за 1,2 миллиона гривен.

По данным следствия, мужчина действовал под руководством группы злоумышленников, однако их дело было выделено в отдельное производство. Обвинительный акт в отношении самого мошенника направили в суд 12 января.

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Правоохранители говорят, что подозреваемый завладел квартирой киевлянки, умершей в 2016 году.

Подделали договор дарственной

В прокуратуре Киева утверждают, что члены группировки подделали документы, по которым пенсионерка подарила мужчине квартиру возле метро "Арсенальная" еще в 2009 году.

С этим договором дарственной преступники зарегистрировали жилье на жителя Белой Церкви, который впоследствии выставил квартиру на продажу.

Оценили недвижимость злоумышленники в 1,2 миллиона долларов.

Задержали "владельца" квартиры в помещении нотариуса, когда он оформлял сделку с покупателем.

Действия фигуранта дела квалифицировали как мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах, попытку легализации доходов, полученных преступным путем, а также подделку документов.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. В скором времени его дело будут рассматривать по существу. Если служители Фемиды признают подозреваемого виновным, ему грозит от 5 до 12 лет заключения.

Кроме того, прокуроры собираются подготовить иск для признания квартиры выморочным имуществом и передачи его в собственность Киева.