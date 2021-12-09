В Киеве будут судить водителя грузовика, который спьяну переехал двоих пешеходов

Работники прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего водителя грузовика, который совершил смертельную аварию на проспекте Бандеры. 15 октября 2021 года пьяный мужчина снес двоих пешеходов и поехал себе дальше.

В результате ДТП пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Один из пешеходов умер в больнице в день аварии.

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Самого злоумышленника полицейские задержали аж на Столичном шоссе – он пытался скрыться от полиции.

Был под алкоголем и наркотиками

По данным следствия, около 17:50 на проспекте Степана Бандеры грузовик MAN снес двоих пешеходов.

В прокуратуре Киева говорят, что водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В крови мужчины нашли якобы 4,9 промилле алкоголя. Впрочем, в день ДТП в полиции говорили о 2,68 промилле.

Правоохранители выяснили, что нетрезвый водитель двигался по проспекту Степана Бандеры со стороны метро "Почайна". Внезапно для всех он свернул на второстепенную дорогу, снеся при этом несколько дорожных знаков и людей.

Прокуроры считают, что следователи собрали достаточное количество доказательств вины злоумышленника. Ему инкриминируют совершение пьяного ДТП, которое повлекло смерть потерпевшего. Если фигуранта производства признают виновным, ему грозит до 10 лет заключения.

Обвиняемый находится под стражей. Когда именно суд начнет рассматривать дело мужчины по существу, неизвестно.

Аварии уносят жизни украинцев каждый день



На месте задержания драггер показал 2,68 промилле алкоголя в крови водителя / Фото полиции Киева

Жуткие ДТП со смертельными случаями случаются в разных огородах нашей страны каждый день. Только в октябре полицейские зафиксировали несколько десятков аварий, которые закончились трагедией.