В Киеве бывшая жена с семьей похитила иностранца и держала его в подвале

Полицейские Киева задержали 4 человек, которые похитили иностранца и требовали у него возврата несуществующего долга. Злоумышленниками оказались родственники пострадавшего.

О преступлении правоохранители узнали от жительницы Оболони. Женщина рассказала им, что к ней не вернулся ее 34-летний сожитель. Кроме того, по словам заявительницы, двое неизвестных вывезли мужчину в неизвестном направлении.

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Полицейские искали пострадавшего более суток.

Держали в подвале гаражного бокса

Следователи выяснили, что мужчину удерживают в одном из гаражей в Деснянском районе Киева.

Во время штурма помещения спецназовцы задержали двух женщин – бывшую жену потерпевшего и ее мать.

В подвале гаражного бокса находился связанный иностранец.

Кроме того, полицейские задержали двух мужчин, которые также были причастны к преступлению – брата бывшей жены и его знакомого.

Фигуранты производства, как выяснилось, похитили мужчину и требовали у него 2 тысячи долларов, которые он якобы был им должен. На самом деле никаких долгов у иностранца не было.

Бывшая жена, ее мать и брат также оказались иностранцами, а знакомый злоумышленника – гражданином Украины, который ранее имел проблемы с законом.

Действия группировки правоохранители квалифицировали как незаконное похищение человека. Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит до 5 лет заключения.

Вскоре задержанным будут избирать меру пресечения.

Смотрите видео задержания людей, похитивших иностранца в Киеве: