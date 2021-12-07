В Киеве бывший сотрудник спецслужб хотел обмануть иностранку на большую сумму

Полицейские и работники СБУ задержали экс-сотрудника одной из спецслужб Украины по подозрению в совершении мошенничества. Злоумышленник хотел получить 32 тысячи гривен от 24-летней иностранной гражданки.

Правоохранители установили, что их бывший коллега пытается обмануть 24-летнюю девушку. С бывшим сотрудником спецслужбом якобы вышел на связь 58-летний иностранец, предложивший "решить вопрос" лишения женщины вида на постоянное место жительства в Украине.

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Фигурант потребовал у девушки 32 тысячи гривен, хотя на самом деле оказывать никакую помощь мужчины не собирались.

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По данным следователей, бывший сотрудник получил деньги от своего приспешника, занимавшегося непосредственным общением с потерпевшей.

Во время получения средств в ноябре мужчины были задержаны.

Действия обоих злоумышленников квалифицировали как мошенничество и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Правда, в полиции не рассказали, какое именно должностное лицо фигурирует в производстве.

7 декабря правоохранители сообщили 33-летнему злоумышленнику о подозрении. Кроме того, следователи обратились с ходатайством в суд об избрании бывшему сотруднику спецслужбы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Если вину злоумышленника признают в суде, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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