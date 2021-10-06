В Киеве до ночи перекрыли более 20 улиц: полиция показала список и объяснила почему

6 октября 2021 , 13:55
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Источник:

фейсбук Патрульной полиции Украины

В Киеве перекрыли движение по более чем 20 улицам с 8:00 до 23:00 6 октября. Ограничения связаны с прибытием иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру.

Водителей попросили отнестись к этому с пониманием и заранее спланировать маршруты, учитывая временные ограничения.

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Список перекрытых улиц

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)
  • проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
  • Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
  • улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
  • улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
  • бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
  • улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)
  • улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
  • улица Боричев Ток;
  • Владимирский спуск;
  • улица Михайловская;
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
  • мост Метро;
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Киев перекрыли для президента Израиля

Телеграм-канал Pavlovskiy News обнародовал видео перекрытого центра Киева. По его данным, такие меры безопасности приняли для президента Израиля Ицхака Херцога. Журналисты заметили, как он вышел из гостиницы "Интерконтиненталь" и в сопровождении охранников и своей делегации пошел гулять по историческим местам столицы.

Израильского лидера якобы охраняют столь строго, что даже не подпускают к нему прохожих. Кроме того, на перекрестках выключили светофоры, чтобы кортеж гостя мог передвигаться беспрепятственно, а на улицах дежурит полиция и сотрудники Управления госохраны.

Текст публикации патрульной полиции Украины:

Вниманию водителей!

В связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

6 октября в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения по маршруту:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)
  • проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
  • Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
  • улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
  • улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
  • бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
  • улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)
  • улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
  • улица Боричев Ток;
  • Владимирский спуск;
  • улица Михайловская;
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
  • мост Метро;
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись ко временным ограничениям. 

Автор: Вікторія Довгань