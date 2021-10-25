В Киеве иностранец грубо ограбил заправку, с которой его уволили

На проспекте Валерия Лобановского в Киеве иностранец совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию, с которой его уволили. Злоумышленник избил кассира, забрызгал слезоточивым газом других сотрудников и украл 85 тысяч гривен. Об инциденте стало известно 24 октября.

Сейчас 45-летнего мужчину задержали и сообщили о подозрении. По данным правоохранителей, ранее он уже имел судимость.

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На место преступления полицию вызвали потерпевшие сотрудники заправки.

Туда немедленно прибыли патрульные, кинолог со служебной собакой и следователи.

Они выяснили, что подозреваемый очень хорошо ориентировался в помещении и уверенно вел себя, ведь раньше работал там.

Ворваться на заправку злоумышленнику удалось через служебный вход.

Мужчина проник в помещение через служебный вход / Фото полиции Киева

Новая судимость – не за горами

Задержанный грабитель должен предстать перед судом за разбой. Ему грозит заключение от 7 до 12 лет, а также конфискация имущества. Правоохранители настаивают на взятии мужчины под стражу.

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Полиция проверяет причастность иностранца к другим ограблениям в Киеве.

На одной из заправок по улице Романа Шухевича парень 1995 года рождения забил до смерти 45-летнего нетрезвого мужчину. Подозреваемый вышел из такси, чтобы вступиться за оператора, с которым ссорился потерпевший. Наконец молодой человек нанес ему удары по голове и в живот, которые стали смертельными.

Авто, на котором злоумышленник приехал к заправке / Фото полиции Киева

Текст публикации полиции Киева:

Следователи полиции Киева сообщили иностранцу о подозрении за разбойное нападение на автозаправочную станцию, откуда его недавно уволили.

Нападающий забрызгал слезоточивым газом лица работников заведения и ударил кассира, после чего забрал из кассы более 85 тысяч гривен и убежал. Полицейские установили личность злоумышленника – бывшего рабочего станции, и задержали его. За эти действия мужчине грозит до двенадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В полицию Киева позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о разбойном нападении на учреждение. На вызов немедленно вышли патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев, правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали преступление, обстоятельства совершения и направление движения нападавшего после содеянного:

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел на автозаправочную станцию через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лицо, ударил кассира и забрал из кассы восемьдесят пять тысяч пятьсот гривен и убежал. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший работник заведения, которого недавно уволили. Это – ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства".

По процессуальному руководству Голосеевской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Полицейские готовят ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы", – добавил подполковник полиции Александр Хальзев.