В Киеве ищут педофила, который заставил двух 6-летних девочек раздеваться в подъезде: приметы

Неизвестный среди бела дня совершил сексуальное преступление в отношении двух маленьких девочек. Произошло это на днях в Оболонском районе Киева.

Полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который показывал девушкам свой половой орган. Кроме того, он заставил девочек полностью раздеться.

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Если педофила поймают, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как выглядел извращенец, который развращал девочек на Оболони

По данным следствия, инцидент произошел около 13:00 в девятиэтажке на улице Ярослава Ивашкевича.

Девочки зашли в подъезд, а извращенец шел за ними. В помещении он сразу обнажился, а затем заставил девочек раздеться.

После этого злоумышленник сфотографировал детей на телефон и скрылся.

Физически девочки не пострадали, однако сильно испугались.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних.

На вид мужчине около 40 – 45 лет. Имеет шрам на голове справа и бельмо на одном глазу. Он был одет в полосатую футболку и светло-коричневые шорты.