Поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який показував дівчатам свій статевий орган. Крім того, він змусив дівчат повністю роздягтися.

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Якщо педофіла спіймають, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як виглядав збоченець, що розбещував дівчат на Оболоні

За даними слідства, інцидент стався близько 13:00 у дев'ятиповерхівці на вулиці Ярослава Івашкевича.

Дівчата зайшли до під'їзду, а збоченець йшов за ними. У приміщенні він одразу оголився, а потім змусив дівчаток роздягнутися.

Після цього зловмисник сфотографував дітей на телефон та втік.

Фізично дівчата не постраждали, однак сильно перелякалися.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітніх.

На вигляд чоловіку близько 40 – 45 років. Має шрам на голові праворуч та більмо на одному з очей. Він був одягнений у смугасту футболку та світло-коричневі шорти.