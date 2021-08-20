Поліцейські намагаються встановити особу зловмисника, який показував дівчатам свій статевий орган. Крім того, він змусив дівчат повністю роздягтися.
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Якщо педофіла спіймають, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Як виглядав збоченець, що розбещував дівчат на Оболоні
- За даними слідства, інцидент стався близько 13:00 у дев'ятиповерхівці на вулиці Ярослава Івашкевича.
- Дівчата зайшли до під'їзду, а збоченець йшов за ними. У приміщенні він одразу оголився, а потім змусив дівчаток роздягнутися.
- Після цього зловмисник сфотографував дітей на телефон та втік.
- Фізично дівчата не постраждали, однак сильно перелякалися.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітніх.
На вигляд чоловіку близько 40 – 45 років. Має шрам на голові праворуч та більмо на одному з очей. Він був одягнений у смугасту футболку та світло-коричневі шорти.