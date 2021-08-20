Полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который показывал девушкам свой половой орган. Кроме того, он заставил девочек полностью раздеться.
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Если педофила поймают, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Как выглядел извращенец, который развращал девочек на Оболони
- По данным следствия, инцидент произошел около 13:00 в девятиэтажке на улице Ярослава Ивашкевича.
- Девочки зашли в подъезд, а извращенец шел за ними. В помещении он сразу обнажился, а затем заставил девочек раздеться.
- После этого злоумышленник сфотографировал детей на телефон и скрылся.
- Физически девочки не пострадали, однако сильно испугались.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних.
На вид мужчине около 40 – 45 лет. Имеет шрам на голове справа и бельмо на одном глазу. Он был одет в полосатую футболку и светло-коричневые шорты.