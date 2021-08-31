В Киеве из-за непогоды деревья разбили машины: фото и видео с места

На Межевом переулке в Киеве дерево упало на две легковушки. Произошло это из-за непогоды 30 августа. Также на улице Белорусской дерево упало на маршрутку. Никто из людей не пострадал.

Деревья попадали и повредили транспорт 30 августа вечером во время непогоды. Об этом сообщили утром 31 августа. В сети выложили соответствующие фото и видео.

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Повредились машины и маршрутка

На Межевом переулке деревья упали на два автомобиля. Один из них дерево загородило полностью. Другой – лишь частично. Поэтому, вероятно, что второй автомобиль повредился несильно.



На Межевом переулке из-за непогоды попадали деревья / Фото из телеграмма "Киев Оперативный"



Как следствие, повредились два автомобиля / Фото из телеграмма "Киев Оперативный"

На Белорусской, 5 в районе Лукьяновки дерево упало на маршрутку. Вероятно, это случилось во время движения. Также возможным является то, что в транспорте были пассажиры. Ведь на видео видно множество людей, которые только начинают открывать зонт.

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Фото поваленных деревьев очевидцы публикуют также в телеграмме dtp.kiev.ua пишут, что деревья еще упали на авто на улице Ушинского вблизи радиорынка. Как следствие, повредилась Toyota, стоявшая вблизи тротуара.



Дерево упало на Toyota в Киеве / Фото из телеграмма dtp.kiev.ua

На Галицкой произошла похожая ситуация. Дерево упало на припаркованную легковушку. Вероятно, авто повредилось сильно, ведь его почти не видно за ветками дерева.



На Галицкой дерево "накрыло" легковушку / Фото dtp.kiev.ua

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