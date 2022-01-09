В Киеве из-за непогоды начался транспортный коллапс: где труднее всего проехать

Киев 9 января накрыло сильным снегопадом. Из-за этого возникли пробки и задержки в работе общественного транспорта.

В Киевпастрансе это подтвердили были определенные задержки. Однако также отметили, что движение автобусов полностью восстановилось после смены одного из маршрутов.

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Маршрут изменили

На улице Татарской, 27, произошла авария водопроводной сети. Из-за этого не мог проехать автобус, который курсирует по маршруту №31. Туда прибыли коммунальщики, а автобусы начали курсировать через улицу Шмидта.

Впоследствии все же ремонт сети закончился, однако маршрутки продолжили ездить с отклонением от графика. Также с задержками курсируют трамваи № 14 и №18.

Насколько сильны пробки

В городе образовались сразу несколько пробок, хоть и воскресенье. По состоянию на 16 часов труднее всего проехать уже традиционно на большинстве центральных улиц. Есть и пробки на левом берегу.

В частности, трудно проехать в нескольких местах проспекта Николая Бажана. Также почти остановилась одна из полос выезда на Бориспольское шоссе.

Пробки в Киеве в 16 часов 9 января / Скриншот карты google

Коммунальщики работают в усиленном режиме

В КГГА в этот день сообщили, что готовились к такому положению. Из-за угрозы снегопада, днем ранее запретили въезжать в город крупногабаритному транспорту.

Также на улицах начали работать сразу 140 единиц снегоочистительной техники. Дорожники заранее выехали обрабатывать дорожные покрытия противогололедными средствами.

Коммунальщики работают на улицах Киева / Фото КГГА

Читайте полный текст сообщения Киевпасстранса:

Изменено движение автобусов № 31 (восстановлено). Изменено движение автобусов № 31 на ул. Татарской, 27 по причине аварии Водоканала на место направлена ответственная служба города. Движение автобусов № 31 организовано через ул. Шмидта.

Движение восстановлено в 14:50, курсирование с отклонением от графика. Движение восстановлено с собственной схемой.