В Киеве из-за репетиции парада перекроют движение: объясняем где и когда

16 августа 2021 , 15:54
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Источник:

КГГА

В Киеве из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости будут перекрывать движение транспорта. Это будет 18, 20 и 22 августа.

Также в эти дни будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове. Об изменениях движения общественного транспорта в эти дни будет сообщено позже.

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График перекрытия движения в Киеве 18, 20, 22 августа

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на таких улицах:

  • Академика Туполева
  • проспект Победы
  • Маршала Рыбалко
  • Вячеслава Черновола
  • Старовокзальной
  • Жилянской
  • Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения на:

  • Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до Крещатика)
  • Крещатик, Михайловская (на участке от Владимирской до Майдана Независимости)
  • Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка)
  • Петровская аллея
  • Парковая дорога
  • Владимирский спуск
  • Боричев спуск
  • Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
  • Набережное шоссе (от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) ограничение движения на:

  • Нижний Вал,
  • Глыбочицкой
  • Глыбочицком проезде
  • Вячеслава Черновола
  • Победы
  • Старовокзальной
  • Жилянской
  • Антоновича

График перекрытия движения 24 августа

С 6:00 до 08:00 перекрытие движения транспорта на:

  • Академика Туполева
  • проспект Победы
  • Маршала Рыбалко
  • Вячеслава Черновола
  • Старовокзальной
  • Жилянской
  • Антоновича

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на:

  • Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до улицы Крещатик).

С 06:00 до 16:00 ориентировочно ограничение движения на:

  • Крещатике
  • Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
  • Владимирском спуске
  • Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка)
  • Петровской Аллее
  • Парковой дороге.
Автор: Ярослав Голобородько