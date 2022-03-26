В Киеве из-за сильных ветров приспустят главный флаг государства

Сегодня, 26 марта, Киевская городская государственная администрация решила приспустить полотно главного флага Украины из-за погодных условий – сильных порывов ветра.

Такую информацию сообщили в официальном телеграм-канале КГГА. Там отметили, что украинский флаг снова будет развеваться над столицей, как только погодные условия улучшатся.

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Город заботится о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии, – отметили в сообщении.

Там добавили, что именно поэтому из-за погодных условий – сильных порывов ветра, коммунальные службы Киева, как и обычно, временно приспускают полотно.

В КГГА отметили, что украинский флаг снова будет развеваться над Киевом, как только погодные условия улучшатся.

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, сооружение флагштока является крупнейшим на территории Украины. Его высота достигает почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.