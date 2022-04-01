В Киеве к интернету подключили уже 805 бомбоубежищ, – военная администрация

Из-за угроз атак и периодических обстрелов жители Киева много времени проводят в бомбоубежищах. По состоянию на 31 марта 805 из них уже подключили к Интернету.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов подчеркнул, что не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, это может быть опасно.

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Интернет в бомбоубежищах Киева

Для удобства использования укрытие подключили к бесплатному Wi-Fi.

На сегодняшний день (31 марта – 24 канал) к интернету подключены уже 805 бомбоубежищ Киева,

сообщил Жирнов.

Он отметил, что после уведомления сирен об опасности необходимо сразу следовать к ближайшим укрытиям. Их расположение можно узнать через приложение "Киев Цифровой".

К слову, глава военной администрации рассказал также, что гражданская инфраструктура столицы постепенно набирает обороты. Возобновляют работу предприятия, учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания.

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