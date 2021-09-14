В Киеве массово вакцинируются, чтобы избежать локдауна

Киев является лидером среди городов по вакцинации. В течение 6 – 12 сентября количество вакцинированных людей увеличилась на 24%, по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, киевляне стремятся избежать локдауна.

В последнее время больше всего вакцинировались педагоги. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в эфире одного из украинских телеканалов 14 сентября.

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"Мы не можем допустить локдауна"

В Киеве каждый раз растет количество вакцинированных людей против коронавируса. 30 августа – 5 сентября в столице ввели 105 662 дозы. Уже с 6 по 12 сентября – 130 700 доз. Сейчас это остается самым высоким показателем в Украине.

Анна Старостенко говорит, что больницы уже готовы к новой волне коронавируса. Однако горожане понимают риски и вакцинируются, чтобы предотвратить локдаун.

Несмотря на то, что все больницы и инфраструктура медицинской системы столицы уже начеку, мы не хотим допустить сценария марта-апреля 2021 года. Город понимает все риски жесткого локдауна и стремится избежать его возвращения в столице. А сделать это можно с помощью массовой вакцинации горожан,

– отмечает заместитель председателя КГГА.



Старостенко говорит, что количество вакцинированных растет / Фото КГГА

Массово вакцинируются педагоги

Заместитель председателя КГГА говорит, что педагоги делают прививки против коронавируса больше всего. Таким образом они хотят избежать перехода на дистанционное обучение.

Галина Старостенко говорит, что власть часто ведет переговоры с работниками образования. Это тоже влияет на теперешний результат.