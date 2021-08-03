В Киеве возле метро "Лесная" на месте недостроенного ТРЦ образовалось озеро и поселились утки. Такое явление сняли с дрона и показали в соцсетях.

Аэросъемка проводилась 30 июля. Ее автор – Сергей Мухлынин.

Новости о животных В Германии выпустили фигурки обнаженного мужчины и кабана, который украл у него ноутбук на пляже

Речь идет о месте, где строят новый ТРЦ Lisova Mall.

Полюбуемся птицами с дрона, заброшенным строительством и пейзажами. На краю озера наблюдается попытка оживления строительства. Однако сколько времени и денег нужно потратить, чтобы воскресить объект после затопления – неизвестно,

– написал автор видео.

Он также добавил, что вода в котловане стоит с зимы.

В Киеве на месте недостроя образовалось озеро и поселились утки: видео