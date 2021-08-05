В Киеве в метро нашли подозрительный предмет, ключевую пересадку закрывали в час пик

Работу пересадочного узла между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" остановили из-за подозрительного предмета. Ничего опасного правоохранители не нашли.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи, спасатели и следователи. Правоохранители исследовали находку и пришли к выводам, что взрывчатки там нет.

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Работники подземки закрывали один из ключевых участков метро – пересадочный узел с красного на зеленую ветки.

В метро произошел коллапс

Когда пассажиры сообщили работникам метрополитена о вероятно опасном предмете, метрополитен сразу перевели на особый режим работы.

Полицейские и работники подземки перекрыли пересадку, из-за чего на станциях "Золотые ворота" и "Театральная" произошел настоящий коллапс. Пассажиры, которым нужно пересесть с одной ветки на другую, поспешили выйти из подземки и пройти до нужной им станции пешком.

Впоследствии выяснилось, что подозрительный предмет не является взрывчаткой. Сейчас метро работает в обычном режиме.

Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Смотрите видео с места находки подозрительного предмета в киевском метро: