В Киеве в метро не хотели впускать мужчину на инвалидной коляске

В Киеве работники метрополитена не хотели пускать мужчину на инвалидной коляске. Мол, на станции не было соответствующих условий.

Конфликт возник на станции метро Почайна. Правоохранители действительно объясняли свой запрет тем, что якобы станция не приспособлена для людей с инвалидностью.

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Мужчина был поражен

Мужчина возмутился, что его не впустили. Он просил снять события на видео и обнародовать в сети. После этого человек был вынужден покинуть станцию метро, поскольку полиция стояла на своем.

Реакция сети

Украинцы в сети были шокированы таким случаем:

На старых станциях действительно нет лифта для людей с инвалидностью, но сотрудник метрополитена обязан помочь, поднять-опустить, человека в инвалидном кресле;

Если это правда, то это полный провал, позор;

В шоке, что дальше будет?

Как же стыдно стало!

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