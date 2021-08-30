В Киеве молния попала в дерево возле кафе: вспыхнул пожар

В Подольском районе Киева вечером 30 августа молния попала в дерево вблизи кафе. В результате там вспыхнул пожар, который отправились тушить спасатели.

Столицу вечером 30 августа в очередной раз накрыла непогода. В частности, в 20:44 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул на проспекте Правды, 66.

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В Киеве от молнии вспыхнуло дерево

К месту происшествия направили спасателей. Они выяснили, что молния попала в электроопору. В итоге там загорелось дерево. Спасатели вызвали на подмогу авиационную бригаду Киевэнерго.

К счастью, сильный ливень поспособствовал быстрому тушению открытого пламени. В 21:07 пожар ликвидировали с помощью порошкового огнетушителя.

С огнем боролись 10 спасателей, которые использовали 2 пожарных автоцистерны.

В Сети писали о пожаре в кафе

Ранее в телеграм-каналах писали, что возгорание на Правды, 66 возникло в здании кафе, в которое якобы попала молния. В частности, по информации "Сегодня", горело отдельно размещенное одноэтажное здание "Хутора Виноградного".

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