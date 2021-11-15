В Киеве молодой парень жил посреди улицы под деревом
Источник:телеграм "Киев без цензуры"
Парень жил на бульваре Вацлава Гавела в Киеве под деревом. Он рассказал, что работает в супермаркете на ночной смене.
В сети говорят, что социальные службы к бездомному не приходили и помощь не предлагали. Об этом сообщили 15 ноября.
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Очень стеснялся
В сети опубликовали фото молодого человека, который лежит на Земле на матрасе. Он накрылся несколькими одеялами и, очевидно, мерзнет.
Люди начали волноваться за парня и начали читать точный адрес, где он живет. Впоследствии пользовательница сети Евгения сообщила, что парня забрали.
Женщина отметила, что ему трудно говорить о своем положении и даже чувствует себя стыдно. Однако парень очень обрадовался, когда ему захотели помочь.
Похожий случай в Запорожье
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