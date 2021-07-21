В Киеве на мосту Патона снова "водопад": третий раз за месяц
21 июля 2021 , 15:15Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве на мосту Патона снова состоялся порыв трубы с горячей водой. На этот раз это произошло одновременно в 2 местах.
Как сообщили в КГГА, повреждения теплосети на мосту локализованы. Сейчас этот участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
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В Администрации напомнили, что теплосеть построена в 1962 году, намекая на ее износ.
В Киеве на мосту Патона снова "водопад": видео издания "Сегодня"
Также видео очередного "водопада" на мосту Патона опубликовали в соцсетях.