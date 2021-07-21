В Киеве на мосту Патона снова "водопад": третий раз за месяц

В Киеве на мосту Патона снова состоялся порыв трубы с горячей водой. На этот раз это произошло одновременно в 2 местах.

Как сообщили в КГГА, повреждения теплосети на мосту локализованы. Сейчас этот участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.

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В Администрации напомнили, что теплосеть построена в 1962 году, намекая на ее износ.

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Также видео очередного "водопада" на мосту Патона опубликовали в соцсетях.

Постоянные порывы

Напомним, что в прошлый раз повреждение возникло из-за проведения гидравлических испытаний. Это произошло 12 июля.

2 июля также произошла аналогичная авария на этом мосту.

Теплосеть, которая расположена на мосту, обеспечивает снабжение теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.