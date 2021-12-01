В Киеве мужчина из-за конфликта "заминировал" АЗС

40-летнего уроженца Киевщины задержали полицейские по подозрению в фейковом заминировании автозаправочной станции. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о вероятном взрыве на АЗС.

Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что накануне у него с сотрудниками АЗС произошел конфликт. Так что, таким образом он хотел отомстить персоналу заведения.

Смотрите также "Антивакса" Стахива выпустили из СИЗО под залог

Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Неоднократно наказывали за ложные вызовы спецслужб

Инцидент произошел на днях на одной из АЗС на улице Елены Телиги.

После сообщения о вероятном наличии взрывчатки на место происшествия срочно выехали кинолог, взрывотехники и следователи.

Специалисты исследовали территорию заведения, но не нашли ничего подозрительного.

Правоохранители выяснили, кто мог совершить преступление. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности за вызовы специальных служб.

Чтобы избежать ответственности за свои действия, фигурант сдал свой мобильный телефон в ломбард и скрывался в другом районе Киева, где мы его и задержали. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что накануне между ним и работниками АЗС возник конфликт, и он таким образом решил им отомстить,

– отметили правоохранители.

Действия мужчины квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если злоумышленника признают виновным, ему грозит до 6 лет заключения.