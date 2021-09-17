В Киеве мужчина поджег грузовик, потому что ему не понравилось, как он припаркован

Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева ночью, 16 сентября. По данным следствия, 27-летний житель столицы возмутился тем, как владелец ГАЗ припарковал свою машину.

Из-за этого, как выяснили правоохранители, злоумышленник поджег грузовик. Спасатели потушили пожар, однако машина выгорела почти дотла.

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Личность подозреваемого в совершении преступления полицейские установили очень быстро.

Грузовик превратили в склад овощей и фруктов

По предварительным данным, 27-летнему жителю многоэтажки на улице Ольжича не нравилось, что стихийные торговцы оставили под домом свой грузовик.

В кузове Газа мужчины хранили овощи и фрукты, а перегонять транспортное средство они не собирались.

Чтобы отомстить владельцам машины, мужчина облил ее бензином и поджег.

В результате инцидента никто не пострадал.

После поджога машины злоумышленник скрылся, однако вскоре его задержали. В совершении преступления он сознался. За это мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Вскоре фигуранту производства будут избирать меру пресечения.

Из-за того, что он ранее привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков и оружия, а также из-за вероятной опасности подозреваемого для общества, прокуроры будут настаивать на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.