В Киеве мышь лакомилась штруделем на витрине киоска: дебоширку сняли

На прилавке столичного киоска с выпечкой заметили мышь, которая не боялась людей и лакомилась штруделем у них на глазах. Когда именно случился инцидент – неизвестно, однако видео начало распространяться по сети 9 декабря.

По словам свидетелей, наглого грызуна они увидели в ларьке Lazzat, которая в основном торгует блюдами восточной кухни. Она расположена недалеко от станции метро "Лесная".

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И пусть весь мир подождет

Покупатели, которые снимали грызуна на видео, отметили, что он вовсе не выглядел напуганным и наслаждался свежим яблочным вкусом, сидя у стекла. При этом продавец киоска никак на это не реагировал и даже не заметил животное. Хотя то уже успело отгрызть большой кусок от пирога.

Троещинские воробьи-гурманы

В супермаркете сети "Экомаркет" на Троещине в середине ноября заметили двух зайцев, которые клевали сыр прямо с витрины. Покупатели обратили внимание на видео с парочкой пернатых и пожаловались на постоянные ненадлежащие санитарные условия в этом магазине.

В Киеве мышь ела штрудель на витрине киоска: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на "Лесной". Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение.