За словами свідків, зухвалого гризуна вони побачили у ятці Lazzat, яка здебільшого торгує стравами східної кухні. Вона розташована неподалік станції метро "Лісова".

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І нехай увесь світ зачекає

Покупці, які знімали гризуна на відео, зазначили, що він зовсім не виглядав сполоханим і насолоджувався свіжим яблучним смаколиком, сидячи біля скла. При цьому продавець кіоску ніяк на це не реагував і навіть не помітив тваринку. Хоча та вже встигла відгризти добрячий шмат від пирога.

Троєщинські горобці-гурмани

У супермаркеті мережі "Екомаркет" на Троєщині в середині листопада помітили двох горобців, як дзьобали сир просто з вітрини. Покупці звернули увагу на відео з парочкою пернатих і поскаржилися на постійні неналежні санітарні умови у цьому магазині.

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Текст публікації "Києва оперативного":

Таємний покупець тваринного походження пройшов у середину східної кухні Lazzat на "Лісовій". Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звісно, його суб'єктивна думка.