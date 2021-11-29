В Киеве начали монтировать главную новогоднюю елку Украины

Рабочие приступили к сборке новогодней елки Киева. Днем 29 ноября на Софийскую площадь привезли часть металлических конструкций, из которой смонтируют огромное праздничное дерево.

Работы на Софийской продолжались почти весь день, а вечером подрядчики привезли еще часть конструкций. В общем установка и украшение елки должны занять 10 дней.

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Обычно монтаж елки занимает меньше времени, но в этом году новогоднее дерево будет шире и больше.

Основные работы начнут 30 ноября



Конструкции елки уже привезли на Софийскую / Фото Kievmap

Как говорят сами рабочие, сейчас на Софийской площади только начали проводить подготовительные работы.

Конструкции разгрузили и сложили так, чтобы они не мешали пешеходам.

Кроме того, 30 ноября привезут бетонные блоки весом 100 тонн, которые будут служить противовесом для елки. Тогда же начнутся и основные работы по монтажу.



Часть конструкций привезут 30 ноября / Фото Kievmap

После сбора всей конструкции рабочие начнут украшать новогоднюю красавицу. Организаторы праздников из компании Folk Ukraine отмечают, что запланировали для киевлян несколько сюрпризов.

Кроме обновленной елки добавят больше локаций. На новогодние праздники будут работать фотозоны, локации с развлечениями для детей и взрослых, а также каток и места с едой и напитками.

Смотрите видео начала работ по установке новогодней елки на Софийской площади в Киеве: