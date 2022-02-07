В Киеве наконец планируют построить станцию метро "Львовские ворота"

Метрополитен Киева объявил тендер на проектирование строительства станции "Львовские ворота". Согласно планам чиновников, последней датой окончания работ указано 10 августа 2023 года.

Согласно тендерной документации, которую разместили на сайте госзакупок, коммунальщики запланировали выделить на проектирование "Львовских ворот" почти 73,5 миллиона гривен. Сам аукцион, во время которого выберут подрядчика, начнется 22 февраля.

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На когда именно чиновники столицы запланировали начало достройки, пока неизвестно.

Как должна выглядеть станция "Львовские ворота"

Представители метрополитена отметили, что единственный вход и выход со станции хотят сделать не на Львовской площади, а в районе улиц Сечевых стрельцов и Кудрявского спуска.

Разработчики должны учесть необходимость появления общественных санитарных узлов возле станции, а также сделать "Львовские ворота" инклюзивной.

Кроме того, возле станции метро должна работать парковка для велосипедов.

Проектировщик должен разработать два цветовых варианта дизайн-проектов станции.

Не могут достроить с 1991 года

"Львовские ворота" начали строить на зеленой ветке метро 30 лет назад. Станции дали такое название, поскольку она расположена на месте исторических Львовских ворот.

Обустраивали станцию до 1996 года. Ее вестибюль был фактически готовым, но без ремонта, однако завершить проект не смогли. Как оказалось, построить выход на Львовской площади было невозможно без сноса некоторых зданий. Кроме того, работы заморозили и из-за нехватки средств.

Периодически в КГГА при разных мэрах говорили о начале достройки станции, однако работы до сих пор не начинались.