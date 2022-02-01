Какие работы уже проделали – также неизвестно. Ведь в организации не предоставили соответствующий список.

К теме Известны последние подробности о строительстве метро на Виноградарь в Киеве

Об этом стало известно во время совещания в департаменте транспортной инфраструктуры. "Киевметрострой" обязали предоставить список субподрядчиков и график работ.

Строительство метро на Виноградарь по состоянию на 13 января: смотрите видео

Что известно о строительстве метро на Виноградаре

Метро на сверхлюдный микрорайон Виноградарь киевские чиновники обещали открыть еще в декабре 2021 года. Сейчас сроки сдвинулись на год.

Компания, которая строит станцию, хотела продлить сроки еще на дольше – до 2023 года. Во время строительства метро возникало немало скандалов.

В частности, была информация, что в некоторых местах работы остановили и замедлили. Есть немало фактов хищения денег на строительстве. Мэр столицы Виталий Кличко наконец-то признал, что новые станции вовремя не откроют.

Кстати! В "Киевметрострое" в январе сообщили о начале строительства левого тоннеля от будущей станции метро "Мостицкая" на Виноградаре до Сырца.

Последние новости о метро в Киеве

Киевляне хотят, чтобы метро также дольше работало по пятницам и субботам. Они начали подписывать соответствующую петицию.

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации сообщили, что экономически обоснованный тариф на проезд в метро – 22 гривны за поездку.

Если Россия начнет полномасштабное наступление, столичные подземки будут работать только в первые 10 минут. Дальше никого не будут пускать.

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