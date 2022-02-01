Які роботи вже виконали – також невідомо. Адже в організації не надали відповідний перелік.
До теми Відомі останні подробиці про будівництво метро на Виноградар у Києві
Про це стало відомо під час наради в департаменті транспортної інфраструктури. "Київметробуд" зобов'язали надати список субпідрядників та графік робіт.
Будівництво метро на Виноградар станом на 13 січня: дивіться відео
Що відомо про будівництво метро на Виноградар
Метро на надзалюднений мікрорайон Виноградар київські урядники обіцяли відкрити ще у грудні 2021 року. Наразі терміни зсунулися на рік.
Компанія, яка будує станцію, хотіла протягнути терміни ще на довше – до 2023 року. Під час будівництва метро виникало вже немало скандалів.
Зокрема була інформація, що в деяких місцях роботи зупинили і сповільнили. Є чимало й фактів розкрадання грошей на будівництво. Мер столиці Віталій Кличко врешті визнав, що нові станції вчасно не відкриють.
Останні новини про метро в Києві
- Кияни хочуть, щоб метро працювало після півночі також п'ятницями та суботами. Вони почали підписувати відповідну петицію.
- У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації повідомили, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у метро є 22 гривні за поїздку.
- Якщо Росія почне повномасштабний наступ, столичні підземки працюватимуть тільки перші 10 хвилин. Далі нікого не пускатимуть.
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