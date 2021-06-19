Останнім часом в інтернеті поширювалися чутки щодо проблем зі спорудженням гілки метро від станції Сирець на столичний масив Виноградар. Але метробудівці повідомили, що продовження лінії насправді будується згідно з плановими термінами.

Метробудівці підкреслили, що прокладання тунелю триває за планом-графіком. Будівельники впевнені, що завершать станцію "Мостицька" вже до кінця 2021 року. Як завершується прокладання тунелю вони показали в ексклюзивному відео.

Будівництво гілки метро на Виноградар: дивіться відео