Автором петиції є Артем Вертій. Наразі його ідею підтримали лише 8 людей. Втім, щоб її розглянула міська влада, необхідно зібрати 6000 підписів за два місяці.

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Підземку хочуть зробити майже цілодобовою

У петиції просять, аби потяги київського метро у п'ятницю та суботу завжди курсували аж до 2:00 або 3:00. Автор ідеї переконаний, що це необхідно, оскільки саме перед вихідними та у їх перший день багато киян та гостей міста виїжджають у центр. Така активність істотно збільшує попит на таксі, відтак служби підвищують тарифи на поїздки у 2 – 3 рази.

Згодні платити більше, щоб зекономити

Водночас кияни погоджуються платити у нічний час більше за користування підземкою. Адже це в будь-якому разі буде дешевше, ніж таксі. Як компроміс вони запропонували ввести спеціальний нічний тариф на метро, який у 2 – 5 разів відрізнятиметься від денного.

Також людей влаштовуватиме, якщо потяги в зазначений час їздитимуть лише раз на 30 – 40 хвилин.