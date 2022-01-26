В Киеве наконец потеплеет, однако жителей столицы ожидает новая опасность
Источник:24 канал
Перепад температур, который в Киеве прогнозируют 27 января, может привести к образованию сосулек. Из-за этого жителям столицы стоит обращать внимание на то, где они оставляют машины, а также смотреть на крыши домов.
Согласно данным Укргидрометцентра, 27 января ночью столбики термометров будут показывать -6...-8 градусов, однако днем ситуация кардинально изменится. Впервые за неделю температура воздуха прогреется до отметки 0.
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В ночь на 28 января киевлян снова ожидает минусовая температура и новое потепление, поэтому, по словам экспертов, обойти образование сосулек фактически невозможно.
Надо чаще смотреть вверх
Специалисты говорят, что вследствие перепадов температур на крышах зданий и больших деревьях образуются сосульки. С повышением температуры риск их падения существенно увеличивается.
Чтобы уберечься от падения ледяных кусков, жителями Киева надо:
- обращать внимание на наличие льда и снега на крышах домов;
- не заходить за пределы установленных ограждений и чаще смотреть вверх в местах, где их нет;
- держаться на расстоянии не менее 3 метров от всех зданий и сооружений, где могут образоваться сосульки;
- быть особенно внимательными во время прогулок в парке или лесу, так как с ветвей деревьев вполне могут падать снег со льдом;
- не парковать машины возле домов.
Кроме того, все должны помнить о том, что в случае появления подозрительного шума вверху, ни в коем случае не надо останавливаться и рассматривать, что происходит. Если сосулька падает, не надо от нее бежать. Лучше всего прижаться к стене дома и спрятаться за козырьком крыши.