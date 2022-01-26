Згідно з даними Укргідрометцентру, 27 січня вночі стовпчики термометрів показуватимуть -6...-8 градусів, однак вдень ситуація кардинально зміниться. Вперше за тиждень температура повітря прогріється до позначки 0.

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У ніч на 28 січня киян знову очікує мінусова температура і нове потепління, тому, за словами експертів, оминути утворення бурульок фактично неможливо.

Треба частіше дивитися вгору

Спеціалісти кажуть, що внаслідок перепадів температур на дахах будівель та великих деревах утворюються бурульки. З підвищенням температури ризик їх падіння суттєво збільшується.

Аби вберегтися від падіння крижаних шматків, мешканцями Києва треба:

звертати увагу на наявність льоду та снігу на дахах будинків;

не заходити за межі встановлених огорож та частіше дивитися вгору у місцях, де їх немає;

триматися на відстані щонайменше 3 метрів від всіх будівель та споруд, де можуть утворитися бурульки;

бути особливо уважними під час прогулянок в парку чи лісі, оскільки з гілок дерев цілком можуть падати сніг з кригою;

не паркувати машини біля будинків.

Крім того, всі мають пам'ятати про те, що у випадку появи підозрілого шуму вгорі, ні в якому разі не треба зупинятися та розглядати, що відбувається. Якщо бурулька падає, не треба від неї бігти. Краще за все притиснутися до стіни будинку та сховатися за козирком даху.