Виняток становить тільки Західна Україна, адже там буде налипання мокрого снігу. Також на всій території країни, крім Донбасу, потеплішає.

Зауважте "Давно такого не було": у горах на Буковині зафіксували -33 градуси

Погода в регіонах України 26 січня

На всій території України прогнозують слабкий сніг. Тільки на Луганщині, Полтавщині, у Запорізькій області та в Криму буде хмарна погода без опадів.

На Буковині значно послабляться морози – вдень всього -1...+1 градус, вночі – -3...-5. Загалом на Заході країни – мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Також відзначила, що найхолодніше буде на Сході – вдень у середньому -3...-7 градусів, вночі – -6...-11. На Півночі, а також у центральних південних областях вночі температура коливатиметься у межах -4...-9 градусів, вдень – орієнтовно -2...-4 градуси.

Синоптикиня пояснила, що у Києві інтенсивний сніг припав на ніч з 25 на 26 січня. Натомість протягом дня послабне. Температура сягатиме орієнтовно 0...-2 градуси.

Варто також пригадати, що синоптики попередили про помірну сніголавинну небезпеку – 2 рівень. Зокрема можливе сходження лавин:

на високогір'ї Івано-Франківської;

Закарпатської областей;

а також у горах Чернівецької області;

та середньогір'ї Львівської.

Погода в містах України 26 січня

Ужгород – -1...-3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0...-2

Житомир – 0...-2

Вінниця – 0....-2

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...-3

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – -1...-3

Черкаси – -1...-3

Чернігів – -1...-3

Суми – -3...-5

Полтава – -2...-4

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -4...-6

Луганськ – -3...-5

Харків – -5...-7

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 26 січня / Карта Укргідрометцентру