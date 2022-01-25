Виняток становить тільки Західна Україна, адже там буде налипання мокрого снігу. Також на всій території країни, крім Донбасу, потеплішає.
Зауважте "Давно такого не було": у горах на Буковині зафіксували -33 градуси
Погода в регіонах України 26 січня
На всій території України прогнозують слабкий сніг. Тільки на Луганщині, Полтавщині, у Запорізькій області та в Криму буде хмарна погода без опадів.
На Буковині значно послабляться морози – вдень всього -1...+1 градус, вночі – -3...-5. Загалом на Заході країни – мокрий сніг, налипання мокрого снігу.
На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця!
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Також відзначила, що найхолодніше буде на Сході – вдень у середньому -3...-7 градусів, вночі – -6...-11. На Півночі, а також у центральних південних областях вночі температура коливатиметься у межах -4...-9 градусів, вдень – орієнтовно -2...-4 градуси.
Синоптикиня пояснила, що у Києві інтенсивний сніг припав на ніч з 25 на 26 січня. Натомість протягом дня послабне. Температура сягатиме орієнтовно 0...-2 градуси.
Варто також пригадати, що синоптики попередили про помірну сніголавинну небезпеку – 2 рівень. Зокрема можливе сходження лавин:
- на високогір'ї Івано-Франківської;
- Закарпатської областей;
- а також у горах Чернівецької області;
- та середньогір'ї Львівської.
Погода в містах України 26 січня
Ужгород – -1...-3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – 0...-2
Житомир – 0...-2
Вінниця – 0....-2
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...-3
Сімферополь – 0...-2
Кропивницький – -1...-3
Черкаси – -1...-3
Чернігів – -1...-3
Суми – -3...-5
Полтава – -2...-4
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -4...-6
Луганськ – -3...-5
Харків – -5...-7
Київ – 0...-2
Прогноз погоди на 26 січня / Карта Укргідрометцентру