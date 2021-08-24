В Киеве нашли огромного удава, сбежавшего от хозяйки

Пресмыкающееся сбежало во время прогулки у Экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Нашли его только через 5 дней.

Фотоотчет о счастливом окончании истории с опасным животным опубликовали в комментариях к сообщению об исчезновении удава. Как отметили свидетели, змею нашел сосед его владелицы.

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Судя по всему, змей не отполз далеко от места своей прогулки.

Людей не боится

Удав сбежал от владелицы 19 августа. По предварительным данным, женщина отвлеклась, а потом не смогла найти змея в траве.

Нашли его на тротуаре, неподалеку от зеленой зоны.

Мужчина, увидевший двухметрового пресмыкающегося, сразу позвонил хозяйке.



Змея нашли рядом с местом его прогулки / Фото "Соседи. Голосеев"

Удава подобрали и передали владелице. Сейчас он находится дома.

Кроме того, в комментариях пользователи отметили, что змей не опасен для людей, поскольку "вряд ли будет нападать" на них. Впрочем, удав таких размеров вполне способен задушить грызунов, котов, собак и даже детей.