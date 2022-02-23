В Киеве не будут вводить комендантский час, – Кличко

Мэр Виталий Кличко 23 февраля обратился к киевлянам и объяснил особенности введения чрезвычайного положения в столице. По его словам, пока не планируют вводить в городе комендантский час.

Глава столицы рассказал, что у Киева есть план действий в случае введения чрезвычайного положения. Однако для введения комендантского часа требуется отдельное определение.

К теме Кличко рассказал, как Киев будет жить в условиях чрезвычайного положения

"Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", – подчеркнул мэр.

Срочное обращение Виталия Кличко: смотрите видео

О чем говорил мэр Киева

Кличко обратился к киевлянам из-за постановления Совета национальной безопасности и обороны ввести в Украине чрезвычайное положение. По словам мэра, на территории области будет действовать оперативный штаб. Что касается транспорта, его будут проверять и установят усиленный контроль за выездом и въездом в город.

Глава столицы подчеркнул, что под запретом будут митинги и любые массовые мероприятия. Также он анонсировал учебное собрание резервистов, которое продлится 30 дней. Кличко призвал доверять информацию только из официальных источников.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!