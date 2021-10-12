В Киеве нет предпосылок для локдауна, – Рубан

Руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не видит причин усиливать карантинные мероприятия, однако ситуация с распространением COVID-19 в Киеве стремительно ухудшается. В течение долгих выходных с 14 до 18 октября статистика по заболеваемости должна снизиться.

По словам Рубана, прогнозировать ситуацию о возможных усилениях карантина можно только через неделю, поскольку в ближайшие дни в лабораториях будут делать меньше тестов и вносить меньше данных о новых случаях заболевания.

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Чиновник также отметил, что введение локдауна является "прерогативой органов центральной власти и Министерства здравоохранения".

Эпидемия невакцинированных лиц

Глава Госпродпотребслужбы столицы говорит, что единственным путем для предотвращения локдауна является прививка. Если 70% жителей Киева пройдут полный курс вакцинации, потребности во внедрении дополнительных противоэпидемических мероприятий не будет.

Пока же болеют в основном те, кто не сделал прививку.

Кроме того, Рубан напомнил, что власть предусмотрела преференции для вакцинированных. В частности, компании, где получили прививки более 80% рабочих, могут работать даже при условии попадания города в красную зону.

Можно сказать, что у нас наблюдается эпидемия среди невакцинированных лиц. Уровень заполняемости коек для больных COVID-19 колеблется от 45 до 40 процентов. Это нормальная динамика, так как готовились эти кровати в течение всего лета, и кислородные точки, и реанимационные кровати также готовились летом,

– подчеркнул чиновник.

Рубан утверждает, что по состоянию на 12 октября "Киев достойно принимает эту волну".