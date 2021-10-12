За словами Рубана, прогнозувати ситуацію про ймовірні посилення карантину можна лише через тиждень, оскільки найближчими днями у лабораторіях робитимуть менше тестів та вноситимуть менше даних про нові випадки захворювання.

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Посадовець також наголосив, що запровадження локдауну є "прерогативою органів центральної влади та Міністерства охорони здоров’я".

Епідемія невакцинованих осіб

Очільник Держпродспоживслужби столиці каже, що єдиним шляхом для запобігання локдауну є щеплення. Якщо 70% жителів Києва пройдуть повний курс вакцинації, потреби у впровадження додаткових протиепідеміологічних заходів не буде.

Наразі ж хворіють здебільшого ті, хто не зробив щеплення.

Крім того, Рубан нагадав, що влада передбачила преференції для вакцинованих. Зокрема, компанії, де отримали щеплення понад 80% робітників, можуть працювати навіть за умови попадання міста до червоної зони.



Можна сказати, що у нас спостерігається епідемія серед невакцинованих осіб. Рівень заповненості ліжок для хворих на COVID-19 коливається від 45 до 40 відсотків. Це нормальна динаміка, тому що готувалися ці ліжка протягом усього літа, і кисневі точки, і реанімаційні ліжка також готувалися влітку,

– підкреслив чиновник.

Рубан стверджує, що станом на 12 жовтня "Київ достойно приймає цю хвилю".