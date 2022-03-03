В Киеве, Василькове и Белой Церкви объявили воздушную опасность

В Киеве в 7:28 снова звучат сирены. Всем следует перейти в укрытие. Сразу после этого о воздушной опасности объявили в Василькове и Белой Церкви.

Ночью в столице снова раздавались мощные взрывы. Предварительно они прогремели вблизи станции метро "Дружбы народов".

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В Киеве и Василькове ночью были угрозы ударов

Также, как пишут СМИ, оккупанты в ночь на 3 марта целились в Минобороны. Однако ракету перехватило наше ПВО и ее обломки упали возле входа на Южный вокзал. Известно о как минимум одном раненом.

Мэр Василькова Наталья Баласинович также накануне предупредила жителей города, чтобы они лучше не выходили из укрытий.

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