Вночі у столиці знову лунали потужні вибухи. Попередньо, вони прогриміли поблизу станції метро "Дружби народів".

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Києві та Василькові вночі були загрози ударів

Також, як пишуть ЗМІ, окупанти у ніч на 3 березня цілились у Міноборони. Проте ракету перехопила наша ПВО і її уламки упали біля входу на Південний вокзал. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Мер Василькова Наталія Баласинович теж ще напередодні попередила мешканців міста, аби вони краще не виходили з укриттів.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.