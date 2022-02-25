В Киеве объявили воздушную тревогу. Это случилось в 22: 36 по Киеву.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в телеграме. Это случилось после того, как оккупанты запустили ракеты по столице.

Заметьте Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога, Киев,

– написала Палийчук.

Кстати, перед этим, ориентировочно в 20:56 войска России обстреляли Киев из ракет. Информации о последствиях разрушений и вероятных жертвах пока нет.

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